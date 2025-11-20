Κυπριακό: Σε κοινή συνάντηση με την Ολγκίν συμφώνησαν Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν

Το πακέτο 10 μέτρων Ερχιουρμάν

Τετραπλό πλαίσιο για την επανέναρξη συνομιλιών

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Ερχιουρμάν συμφώνησαν να αναζητήσουν και άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις και ότι ζήτησαν από τους εκπροσώπους τους να συναντώνται τακτικά, τόσο για την προετοιμασία της επίσκεψης της κας Ολγκίν όσο και για την ευρύτερη άτυπη πενταμερή διάσκεψη.Στην τουρκοκυπριακή πλευρά, το βάρος έπεσε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν στο λεγόμενο «προεδρικό» μέγαρο στη κατεχόμενη Λευκωσία, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συζήτηση «θετική και ειλικρινή», εξηγώντας ότι περίπου μιάμιση ώρα καλύφθηκε με τη συμμετοχή των συνεργατών και ακόμη ένα τέταρτο σε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.Ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι «στο νησί δεν υπάρχει σήμερα η επιθυμητή ατμόσφαιρα λύσης» και ότι οι δύο πλευρές «οφείλουν να καταβάλουν προσπάθεια για να δημιουργηθεί». Για τον σκοπό αυτό, όπως είπε, κατέθεσε πακέτο δέκα μέτρων οικοδόμησης θετικού κλίματος, τα οποία στοχεύουν τόσο στη διευκόλυνση της καθημερινότητας όσο και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες.Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και την επίσημη ενημέρωση της λεγόμενης «προεδρίας», το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τα παιδιά από μικτούς γάμους (Τούρκων εποίκων με Τουρκοκύπριους) και για άτομα που γεννήθηκαν στα κατεχόμενα και αντιμετωπίζουν εμπόδια στην έκδοση εγγράφων ή στη διέλευσή τους προς τις ελεύθερες περιοχές, καθώς και ρυθμίσεις για δικαιώματα οδήγησης και χρήσης οχημάτων από ζευγάρια που ζουν στις ελεύθερες περιοχές.Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για καλύτερη λειτουργία των οδοφραγμάτων. Ο Ερχιουρμάν μιλά για νέα διάταξη τριών θυρίδων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου με συνεχή στελέχωση, επιπλέον διευκολύνσεις στα οδοφράγματα Αστρομερίτη / Ζώδια και Δερύνειας και γενικότερα μέτρα που θα περιορίσουν τις ουρές και την ταλαιπωρία.Άλλα σημεία της πρότασης αφορούν τη διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 14 ετών μέσω της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, την ενίσχυση του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους με κοινή πρωτοβουλία των δύο ηγετών, καθώς και ρητή καταδίκη ενεργειών που τορπιλίζουν το κλίμα, όπως περιστατικά καύσης σημαιών.Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προτείνει, ακόμη, τερματισμό συλλήψεων και νομικών ενεργειών για ζητήματα περιουσιών που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, πιο αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο εμπόριο, καθώς και ολοκλήρωση της εκκρεμούσας διαδικασίας για το χαλλούμι/hellim στη βάση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, με αναφορά και στον ρόλο της Bureau Veritas στο σύστημα πιστοποίησης.Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει τη δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας των δύο πλευρών και την συμβολική πρόταση όπως οι δύο ηγέτες παρευρεθούν μαζί στην έναρξη έργων διαπλάτυνσης δρόμου στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του οδοφράγματος Αγίου Δομετιου.Πέρα από τα μέτρα της καθημερινότητας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι παρουσίασε για πρώτη φορά επίσημα σε ΟΗΕ και Λευκωσία μια δέσμη τεσσάρων σημείων για τη «μεθοδολογία» της συνολικής διαπραγμάτευσης. Εξήγησε ότι τα σημεία αυτά στηρίζονται σε αναφορές του Σχεδίου Ανάν, σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε όσα έχει πει ο Αντόνιο Γκουτέρες για το πλαίσιο λύσηςΟ Τουρκοκύπριος ηγέτης επέμεινε ότι δεν θέλει να οδηγηθεί σε μια νέα συνάντηση 5+1, κενή περιεχομένου, όπως χαρακτήρισε προηγούμενες απόπειρες στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, αλλά σε μια διαδικασία όπου θα έχει προηγηθεί προεργασία και θα έχουν διαμορφωθεί σημεία συγκλίσεων πριν φτάσουν σε νέα διάσκεψη.Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μπει σε «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών» εντός της αίθουσας των συνομιλιών, αλλά διατήρησε το δικαίωμα να ασκεί δημόσια κριτική για ζητήματα όπως οι αγνοούμενοι, τα επεισόδια με σημαίες και περιστατικά στην πράσινη γραμμή, τα οποία, κατά την άποψή του, δηλητηριάζουν το κλίμα.