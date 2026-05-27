Μαρινάκης: Ο Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα αναπαράγοντας τα πιο διχαστικά μηνύματα του χθες

«Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητάει η κοινωνία και πρεσβεύουμε εμείς» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





«Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια πιο προσεκτική ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει να φύγουμε μπροστά και να απαντήσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν, ο κ.







Ερωτηθείς, μάλιστα, αν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον κ. Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης απάτησε «δεν το συζητάμε ούτε καν ως θεωρία, είναι ανέφικτο, όπως και με κάθε άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή τη χώρα: την πρώτη τη ζήσαμε με τον μαξιμαλισμό, τον λαϊκισμό, τις εύκολες υποσχέσεις που υπονομεύει τις επόμενες γενιές σε μια λογική ή εμείς ή αυτοί. Εμείς εκφράζουμε την εντελώς άλλη λογική του να μειώνουμε τα βάρη στους πολίτες, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές και να επιστρέφουμε στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις».





«Ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν υπάχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια ημέρα και το βράδυ αυτό ελπίζω με αυτοδυναμία να έχει κυβέρνηση ο τόπος» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.



Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «Είπα εγώ ότι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει ποινική διάσταση για κάποια πρόσωπα, τα οποία ερευνά η Δικαιοσύνη; Μα κύριε Κολοκυθά πέντε χιλιάδες ΑΦΜ πριν έρθει καν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν σταλεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας στη Δικαιοσύνη για ζητήματα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Γεννηθήκαμε το 2019 ή το 2021 στην Ελλάδα; Σε μια χώρα που είχε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή ο φορολογούμενος, για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ως πρόστιμα τα 3 δισεκατομμύρια, κάποιοι ανακάλυψαν τον «τροχό» ή την «Αμερική» το ’21; Και επίσης η κάθε επιτυχία της ΔΑΟΕ γιατί να χρεώνεται στην Κυβέρνηση, αντί να πιστώνεται η Κυβέρνηση ότι επί των ημερών της, με τις παραλείψεις και τα λάθη που έχουν γίνει, οι υπηρεσίες λειτουργούν και όλοι οι μπαταχτσήδες, είτε αυτό έχει να κάνει με εγκληματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, είτε οπουδήποτε, γιατί μπαταχτσήδες υπάρχουν παντού, όπως και καλοί υπάρχουν παντού, πλέον πιάνονται, συλλαμβάνονται. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το χρεώνεται η Κυβέρνηση και να μην το πιστώνεται».



Για τα ελληνοτουρκικά Για την Τουρκία τέλος ο Παύλος Μαρινάκης είπε «οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το να παρουσιάζουμε όλα τα όπλα για να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Θέλουμε να είμαστε αρεστοί λόγω των αποτελεσμάτων και όχι λόγω της ρητορικής».



Για το αν η κυβέρνηση θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρνει η Τουρκία για την «γαλάζια πατρίδα»:



«Για αρχή, για αρχή πρέπει να δούμε τελικά τι θα ψηφιστεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το να κάνουμε εξωτερική πολιτική επί τη βάση φημών και δημοσιευμάτων δεν είναι και το πιο υπεύθυνο και επωφελές για τη χώρα μας και για καμία χώρα. Έχουμε πει, χωρίς ακόμα να έχουμε δει την τελική νομοθέτηση, ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου, άρα είναι μία ενέργεια η οποία γίνεται για να γίνει και έχουμε πει παράλληλα σε όλα τα επίπεδα, ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να «αγκαλιάσουμε» κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Εμείς είμαστε η Κυβέρνηση του τόπου, εκπροσωπούμε το σύνολο των πολιτών και είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέρονται και όχι για να γινόμαστε δημοφιλείς.



Θέλουμε να έχουμε αποδοχή λόγω των αποτελεσμάτων μας, όχι λόγω της ρητορικής. Και ξέρετε από λόγια χορτάσαμε. Όχι, δεν επιφυλασσόμαστε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές στην Τουρκία, έχουμε όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε η Κυβέρνηση που λέει πολλά, αλλά είμαστε η Κυβέρνηση που κάνει πολλά και ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε κάτι; Όλοι, οι Έλληνες είμαστε και ήμασταν και είμαστε αντίθετοι στο παράνομο casus belli και όλοι οι Πρωθυπουργοί, αλλά ο πρώτος Πρωθυπουργός που 30 χρόνια μετά έθεσε θέμα άρσης του casus belli σε συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή πάνω το έβαλε, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι ήθελαν να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, αλλά επί Μητσοτάκη πήγαμε. Όλοι ήθελαν ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο ή Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αλλά επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη έγιναν αυτά.



Ξέρετε, ας έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχει κατά πλειοψηφία, σε μια Κυβέρνηση που δεν θέλει να ανέβει δημοσκοπικά πρόσκαιρα, χρησιμοποιώντας ψευτοπατριωτικές «κορώνες», αλλά θέλει να προχωράει η χώρα και να μεγαλώνει ουσιαστικά πάνω σε στέρεα βήματα. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι μία άσκηση δημοφιλίας. Είναι η πιο σοβαρή ίσως, από τα πολλά σοβαρά που έχει να κάνει η Κυβέρνηση, άσκηση.



Για το αν έχουμε «ήρεμα νερά» με την Τουρκία: « Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο με όλους μας τους γείτονες, γιατί ο διάλογος έως τώρα μόνο έχει δώσει και σίγουρα δεν έχει στερήσει, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε καν κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινες γραμμές. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε σημαίνει ότι, επειδή επιδιώκουμε μία φάση διαλόγου με το τον γείτονά μας, ότι είμαστε αφελείς, ούτε καν υποχωρούμε. Όλα αυτά είναι σαφή και τα έχουμε αποδείξει. Αλλά αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, πρέπει αυτή τη διαφορετική άποψη, και δεν αναφέρομαι ούτε στον κ. Σαμαρά ούτε στον κ. Καραμανλή, οποιοσδήποτε το λέει, να το συνοδεύσει με μία συγκεκριμένη στρατηγική. Η δικιά μας στρατηγική ισχυροποιεί τη χώρα, την ενδυναμώνει. Δεν διαπραγματευόμαστε το οτιδήποτε συνιστά ζήτημα κυριαρχίας ή «κόκκινων» γραμμών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και ναι, επιδιώκουμε να συνομιλούμε, χωρίς να υποχωρούμε. Αυτό είναι μία καθαρή θέση, που θεωρώ ότι ενισχύει τη χώρα. Η όποια άλλη θέση, για να έχει αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να περιγραφεί».

27.05.2026, 09:56