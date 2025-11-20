Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Ερχιουρμάν και τον Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ

Με σαφές μήνυμα ότι μεταβαίνει στην πρώτη του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν «με μοναδικό στόχο να έχουμε θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ο Κύπριος ΠρόεδροςΝίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για την οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας, στη Νεκρή Ζώνη.
Η συνάντηση η οποία πλέον έχει ολοκληρωθεί είναι το πρώτο τετ α τετ Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη και θεωρείται κρίσιμο τεστ προθέσεων για το αν υπάρχει έδαφος επαναφοράς της διαδικασίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Πλέον αναμένεται ο Χριστοδουλίδης και ο Ερχιουρμάν να κάνουν δηλώσεις όταν επιστρέψουν στη βάση τους. Στη συνάντηση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγίν Κουεγιάρ.
«Είμαστε πανέτοιμοι» με πακέτο εισηγήσεων
Σε δηλώσεις του, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται απολύτως προετοιμασμένη. «Είμαστε πανέτοιμοι, πηγαίνω με μοναδικό στόχο να έχουμε θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία επιμένει στη συνέχεια της διαδικασίας, χωρίς νέα αφετηρία μηδενικής βάσης. Ο Ν. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι έχει μαζί του «αρκετές εισηγήσεις, προσεγγίσεις για το πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι θετικές εξελίξεις» με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικό διάλογο, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες και των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών για δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία.
«Ειλικρινά ελπίζω να υπάρχει η ίδια προσέγγιση, να υπάρχει ανταπόκριση και μετά το πέρας της συνάντησης να υπάρχουν ευχάριστα νέα για να σας ανακοινώσω», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο τραπέζι θα τεθούν συγκεκριμένα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και ιδέες για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία.
Τυπικά, η σημερινή συνάντηση χαρακτηρίζεται «εθιμοτυπική». Στην πράξη όμως είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν να μετρήσουν τις αντοχές και τα όρια ο ένας του άλλου, αλλά και να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δημόσιες τοποθετήσεις περί προσήλωσης στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία συνοδεύονται από πραγματική βούληση για να σπάσει το αδιέξοδο.
Ο Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη πρόσφατα στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχει καλέσει τις τελευταίες ημέρες σε «ρεαλισμό» και αποφυγή «μαξιμαλιστικών προσδοκιών» από τη σημερινή συνάντηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αναμένονται θεαματικές ανακοινώσεις, αλλά μια πρώτη χαρτογράφηση των θέσεων των δύο πλευρών.
Ο ρόλος του νέου απεσταλμένου του ΟΗΕ
Η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν είναι ταυτόχρονα και το πρώτο μεγάλο τεστ για τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Σενεγαλέζο διπλωμάτη Khassim Diagne, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο.
Ο κ. Diagne καλείται να διαπιστώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος για να εισηγηθεί προς τον Αντόνιο Γκουτέρες επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, οκτώ χρόνια μετά την κατάρρευση της Διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά, τον Ιούλιο του 2017.
Διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία εκτιμούν ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ο ρόλος του θα είναι περισσότερο διερευνητικός, με στόχο να καταγράψει γραπτώς τις θέσεις και των δύο πλευρών, να εντοπίσει πιθανές συγκλίσεις και να καταθέσει εισηγήσεις στον ΓΓ για τα επόμενα βήματα.