Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποθεώνει ξανά τον Καραναστάση: Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή - «Το ταξίδι δεν τελειώνει»

Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις» γράφει χαρακτηριστικά, λέει, μεταξύ άλλων.





τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος», ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η ίδια προσπάθησε να τον μεταπείσει. Καταλήγει, δε: «Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος.

Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο».



