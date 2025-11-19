Ύμνοι Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: «Είναι ο ιθύνων νους, ο εμπνευστής κι ο στρατηγός»

Αφήνει το βουλευτικό αξίωμα μετά από άλλη μια μεγάλη ιστορική νίκη την μεγάλη μας εκδήλωση που την εμπνεύστηκε την σχεδίασε την πραγματοποίησε του παγκόσμιου δικτύου και του προγράμματος πλεύσης ελευθερίας.Ήταν μια στιγμή πολιτική που έμεινε ήδη στην ιστορία και έγραψε ιστορία, ανεκτίμητη παρακαταθήκη που ο Διαμαντής αφήνει στην πλεύση αλλά πολίτες. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και προφανώς δεν μπορώ να την περικλείσω σε μια δήλωση. Εχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι απόφαση του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από την βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική. Οι ομιλίες του δεν έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο ούτε με αυτήν την αλήθεια, ξέρετε πόσο τον αγαπούν οι εργαζόμενοι εδώ στην βουλή.Κατακτούσε και μετέδιδε και αναμετέδιδε τον πολιτισμό. Η απόφαση του παρθηκε πριν την μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε.Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω Διαμαντή τον κόσμο θα τον αλλάξουμε εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγμα και μια μέρα όχι τόσο μακριά η βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί.