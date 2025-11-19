ΟΠΕΚΕΠΕ: Άγριος καβγάς ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, με μηνύσεις απειλεί ο Μακάριος Λαζαρίδης

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επιδιώκει να αποπροσανατολίσει τις εργασίες της Εξεταστικής για να καλύψει τις «βαρύτατες ευθύνες του» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.Όλα ξεκίνησε όταν απαντώντας σε ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη της ΝΔ ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι έχει αρμοδιότητα ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου, ενώ απέδωσε στην «τεχνική λύση» το γεγονός ότι ενώ είναι κτηνοτρόφος στην Κρήτη, εμφανίζεται να έχει βοσκοτόπια στη βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής της ΝΔ τον χαρακτήρισε «κολλητό» του Νίκου Ανδρουλάκη, πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι ο κ. Λαζαρίδης είναι «μέλος ακροδεξιού πογκρόμ» και επέδειξε «φασιστική συπεριφορά» .Ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, προκαλώντας νέες ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ με την ανακοίνωσή της παρέχει πλήρη κάλυψη στον βουλευτή της τονίζοντας ότι ηΜε έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος.Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση.Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος.Χρειάστηκε μισή ημέρα για να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του εισηγητή της στην εξεταστική επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.Χαρακτηρίζουν ψέματα το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης κινήθηκε επιθετικά φωνασκώντας εναντίον του μάρτυρα, όταν διακόπηκε η συνεδρίαση. Άραγε αυτά τους περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που γύρισε άρον άρον στην αίθουσα για να παρέμβει; Δεν διάβασαν στα πρακτικά της συνεδρίασης τι δήλωσαν όσοι βουλευτές παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη; Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;Το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στη βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή.

ΠΑΣΟΚ: Φασιστική συμπεριφορά από τον Λαζαρίδη

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος»

Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης

Η δήλωση Λαζαρίδη

Η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης

Θα το επαναλάβουμε: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική κριτική που τους ασκεί. Θα είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στον κατήφορο της αλαζονείας και της καθεστωτικής τους αντίληψηςΝωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ είχε με ανακοίνωσή του τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη για «φασιστική συμπεριφορά». Δείτε την ανακοίνωση:«Εκπλήσσομαι από τα ψέματα που γράφει η ανακοίνωση. Όσοι εμπλέκονται στην ανακοίνωση είναι άθλιοι συκοφάντες και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Να γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν ότι με τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Θα μάθουν όλοι για την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση. Θα μάθει ο λαός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ με την καταχρεωμένη ΠΑΣΕΓΕΣ και μετά την πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Λαζαρίδης.Νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και μέλος του ΠΑΣΟΚείπε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα αν και η κτηνοτροφική του δραστηριότητα περιορίζεται στον Μυλοπόταμο Κρήτης.Ο μάρτυρας πρόσθεσε πωςαπό το σύστημα του οργανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής υπουργικής απόφασης για τη διανομή του εθνικού αποθέματος και όχι από τον ίδιο.Στη συνέχεια ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει πως το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων που έχει κάθε κτηνοτρόφος αλλά οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες και ο ίδιος λάμβανε επί χρόνια επιδοτήσεις για βοσκοτόπια εκτός Κρήτης.Οι τοποθετήσεις του κ. Τζεδάκη προκάλεσαν την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. “Ήρθατε εδώ να μας κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο που εσείς παίρνατε επιδοτήσεις” σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης προκαλώντας σφοδρή αντιπαράθεση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη που οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση το κ. Τζεδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «Εγώ ασχολούμαι με τη χάραξη αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη. Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω τον αριθμό των ζώων. Δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν».Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Λαζαρίδης προκειμένου να υποβάλλει ερωτήσεις στον μάρτυρα.Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;Μάλιστα. Τουλάχιστον 10 – 12 χρόνια.Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;Έχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός , πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα…δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ.Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν ο μάρτυρας…δεν σας βγαίνει.Η ένταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε τον κ. Τζεδάκη πως γίνεται να κατάγεται από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και να λαμβάνει χρηματοδότηση για βοσκοτόπια στη Νάουσα και στα Άγραφα. “Μόνο του τα έβαζε το σύστημα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή” είπε ο κ. Τζεδάκης .“Αυτό σας το έχει βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνετε; Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Νάουσα την άλλη στα Άγραφα;” ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης .“Πάω και κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα μόνο του το σύστημα πάει και στα δηλώνει. Αυτή είναι η διαδικασία” πρόσθεσε ο μάρτυρας.Ο κ. Τζεδάκης ειρωνευόμενος μάλιστα τον εισηγητή της ΝΔ ρώτησε αν αυτός θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας. "Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές κύριε Τζεδάκη. Δεν φταίει η ομάδα Αλήθειας που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα» απάντησε ο εισηγητής της Ν.Δ. Η συζήτηση πήγε στον αριθμό των ζώων με τον κ. Λαζαρίδη να υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας έβλεπε τα ζώα να περνούν και δεν έκανε τίποτα. Εν μέσω της απίστευτης έντασης ο πρόεδρος της Εξεταστικής διέκοψε τη συνεδρίαση.