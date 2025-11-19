Αντιπαράθεση στην εξεταστική από την παραδοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης - «Σας έβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να παίρνετε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια σε Νάουσα και Άγραφα;»

Κλείσιμο

Σε παραδοχή που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και μέλος του ΠΑΣΟΚαναφέροντας στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα αν και η κτηνοτροφική του δραστηριότητα περιορίζεται στον Μυλοπόταμο Κρήτης.Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πωςαπό το σύστημα του οργανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής υπουργικής απόφασης για τη διανομή του εθνικού αποθέματος και όχι από τον ίδιο.Στη συνέχεια ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει πως το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων που έχει κάθε κτηνοτρόφος αλλά οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες και ο ίδιος λάμβανε επι χρόνια επιδοτήσεις για βοσκοτόπια εκτός Κρήτης.Οι τοποθετήσεις του κ. Τζεδάκη προκάλεσαν την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. “Ήρθατε εδώ να μας κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο που εσείς παίρνατε επιδοτήσεις” σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης προκαλώντας σφοδρή αντιπαράθεση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη που οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση το κ. Τζεδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «Εγώ ασχολούμαι με τη χάραξη αγροτικής πολιτικής στην Κρήτη. Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω τον αριθμό των ζώων. Δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν».Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Λαζαρίδης προκειμένου να υποβάλλει ερωτήσεις στον μάρτυρα.Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;Μάλιστα. Τουλάχιστον 10 – 12 χρόνια.Είστε προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη;Έχουμε μια πολιτική σχέση. Στηρίζω κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, καθαρός πολιτικός , πιστεύω ότι θέλει να προσφέρει για το καλό της πατρίδας και για αυτό τον στηρίζω.Τον είχατε ενημερώσει για την εικόνα που υφίσταται στην Κρήτη;Και εγώ ενημερώθηκα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για αυτά τα θέματα. Και εγώ από τα μέσα τα έμαθα…δεν είναι δουλειά μου να μετρώ αιγοπρόβατα. Δουλειά είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ.Δουλειά σας είναι, από το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.Τι είναι αυτό; τι είναι αυτό; Τραμπουκισμός λέγεται.Την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο.Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν ο μάρτυρας…δεν σας βγαίνει.Η ένταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε τον κ. Τζεδάκη πως γίνεται να κατάγεται από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και να λαμβάνει χρηματοδότηση για βοσκοτόπια στη Νάουσα και στα Άγραφα. “Μόνο του τα έβαζε το σύστημα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή” είπε ο κ. Τζεδάκης .“Αυτό σας το έχει βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να το κάνετε; Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Νάουσα την άλλη στα Άγραφα;” ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης .“Πάω και κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα μόνο του το σύστημα πάει και στα δηλώνει. Αυτή είναι η διαδικασία” πρόσθεσε ο μάρτυρας.Ο κ. Τζεδάκης ειρωνευόμενος μάλιστα τον εισηγητή της ΝΔ ρώτησε αν αυτός θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας. "Εδώ δεν θα κάνετε μαγκιές κύριε Τζεδάκη.«Δεν φταίει η ομάδα αλήθειας που έχετε βοσκοτόπια στη Νάουσα» απάντησε ο εισηγητής της Ν.Δ. Η συζήτηση πήγε στον αριθμό των ζώων με τον κ. Λαζαρίδη να υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας έβλεπε τα ζώα να περνούν και δεν έκανε τίποταΟ κ. Τζεδάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση. Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να απευθύνεται στον μάρτυρα φωνάζοντας: “Πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο με τον οποίον πήρατε λεφτά”.