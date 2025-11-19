Το πρώτο μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αξιόπιστος σύμμαχος, ζωτικός εταίρος η Ελλάδα - Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά