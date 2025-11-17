Μητσοτάκης για την επέτειο του Πολυτεχνείου: «Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας»
Μητσοτάκης για την επέτειο του Πολυτεχνείου: «Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας»
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι τα συνθήματα του 1973 παραμένουν επίκαιρα και τονίζει πως η κυβέρνηση τιμά την επέτειο με αναβάθμιση της Παιδείας, στήριξη της κοινωνίας και ψηφιακό κράτος
Μήνυμα για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματα των φοιτητών του 1973 εξακολουθούν να αποτελούν οδηγό για μια σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.
«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή», σημείωσε.
Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τιμά την εξέγερση του 1973, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό γίνεται μέσω της αναβάθμισης της Παιδείας, «ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας», με τη στήριξη του εισοδήματος και τη μείωση φόρων υπέρ της κοινωνίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κράτος «φιλικό και ψηφιακό», το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο.
Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη.
Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον».
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
