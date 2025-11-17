Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν, πρώτη συνάντηση την Πέμπτη στη Νεκρή Ζώνη
Ο Κύπριος Πρόεδρος θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την Πέμπτη το πρωί, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν την Πέμπτη το πρωί, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας στη Νεκρή Ζώνη.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε γραπτή δήλωση του αναφέρει πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσέρχεται με εποικοδομητική διάθεση και σαφή πολιτική βούληση για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά επαναφέρει ρητά το πλαίσιο του ΟΗΕ όπως αυτό αποτυπώθηκε μετά το 2017 και τις παραμέτρους Γκουτέρες. Η επίκληση των αρχών της ΕΕ λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για το περιεχόμενο της λύσης, από τη λειτουργικότητα του κράτους μέχρι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Το μήνυμα είναι ότι δεν ανοίγει νέα βάση συζήτησης και ότι τα μέχρι τώρα κεκτημένα της διαδικασίας δεν τίθενται σε αμφισβήτηση.
Στόχος είναι μια καθαρή συμφωνία για τα επόμενα βήματα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει επαναβεβαίωση της επιδίωξης λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ως τελικής μορφής διευθέτησης του κυπριακού, με μία διεθνή προσωπικότητα και μία κυριαρχία, και χρονοδιάγραμμα τεχνικής δουλειάς που θα επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν και πρακτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εφόσον μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες χωρίς να υποκαθιστούν την κύρια διαπραγμάτευση.
Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης στις δημόσιες δηλώσεις του έχει δώσει έμφαση στην πολιτική ισότητα. Το ζητούμενο στη συνάντηση είναι αν θα υπάρξει ρητή προσήλωση στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η Λευκωσία αναμένει σαφήνεια στην επαναδιατύπωση της βάσης, ώστε να αποφευχθούν ασάφειες που στο παρελθόν οδήγησαν σε εμπλοκές.
Η αναφορά στην επανεκκίνηση από το σημείο διακοπής το 2017 δεν είναι τυπική. Σημαίνει διατήρηση των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν τότε και επαναφορά των εκκρεμοτήτων στα κρίσιμα κεφάλαια ασφάλειας και εγγυήσεων, διακυβέρνησης, εδαφικού και περιουσιακού. Παράλληλα, συνδέεται με την ανάγκη να υπάρξει σύγχρονη ευρωπαϊκή θωράκιση της λύσης, ώστε το νέο σχήμα να είναι λειτουργικό και βιώσιμο.
Αν από τη συνάντηση βγει καθαρό σήμα για την κοινή βάση και για πρακτικό οδικό χάρτη, θα ακολουθήσουν κινήσεις που θα αναβαθμίσουν το διεθνές ενδιαφέρον και θα δημιουργήσουν κινητικότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει οι επαφές να μετουσιωθούν το συντομότερο σε διαδικασία με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα ορόσημα, διατηρώντας σταθερή την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
Η Πέμπτη δεν είναι απλώς ένα τετ α τετ. Είναι δοκιμασία προθέσεων και αφετηρία για να φανεί αν υπάρχει κοινό έδαφος που να επιτρέπει πραγματική διαπραγμάτευση. Αν βρεθεί, το Κυπριακό ξαναμπαίνει σε ράγες διαδικασίας επίλυσης.
