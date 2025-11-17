Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν, πρώτη συνάντηση την Πέμπτη στη Νεκρή Ζώνη

Ο Κύπριος Πρόεδρος

θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

την Πέμπτη το πρωί, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ