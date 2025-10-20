Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η ανάδειξη Ερχιουρμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης 5 παράκτιων χωρών – Τόνισε ότι θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης και σημείωσε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας