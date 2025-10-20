Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η ανάδειξη Ερχιουρμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου
Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η ανάδειξη Ερχιουρμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης 5 παράκτιων χωρών – Τόνισε ότι θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης και σημείωσε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο.
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.
Ο υπουργός Εξωτερικών, αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης. Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής, με το πολυμερές σχήμα 5x5, και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.
Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.
Ο υπουργός Εξωτερικών, αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης. Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.
Για τη συνάντηση πέντε παράκτιων χωρών και την ανάδειξη του Ερχιουμάν
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής, με το πολυμερές σχήμα 5x5, και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.
Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα