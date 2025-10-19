Ερντογάν για την εκλογή Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα: Θα είμαστε μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα
Τουρκία Κύπρος Κατεχόμενα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Το μήνυμα του Τούρκου προέδρου για την εκλογή Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο Τουφάν Ερχιουρμαν κέρδισε τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα της Τουρκίας,  με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τον συγχαίρει και να στέλνει μήνυμα πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρει ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει: «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχουρμαν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».


