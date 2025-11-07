Για σουβλάκι στη Μητροπόλεως βρέθηκε ο σύμβουλος του Τραμπ για θέματα ενέργειας

Βόλτα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον,, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο τηςΟ Χέλμπεργκ, σύμβουλος τουσε θέματα ενέργειας, βρέθηκε σε σουβλατζίδικο στη Μητροπόλεως, όπου τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθεί με τους υπαλλήλους.Αξίζει να σημειωθεί πως χθες ο Χέλμπεργκ ήταν παρών στις υπογραφές της Κοινής Διακήρυξης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.