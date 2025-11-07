Για σουβλάκι στη Μητροπόλεως βρέθηκε ο σύμβουλος του Τραμπ για θέματα ενέργειας
Για σουβλάκι στη Μητροπόλεως βρέθηκε ο σύμβουλος του Τραμπ για θέματα ενέργειας
Ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)
Βόλτα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).
Ο Χέλμπεργκ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα ενέργειας, βρέθηκε σε σουβλατζίδικο στη Μητροπόλεως, όπου τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθεί με τους υπαλλήλους.
Αξίζει να σημειωθεί πως χθες ο Χέλμπεργκ ήταν παρών στις υπογραφές της Κοινής Διακήρυξης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ο Χέλμπεργκ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα ενέργειας, βρέθηκε σε σουβλατζίδικο στη Μητροπόλεως, όπου τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθεί με τους υπαλλήλους.
Αξίζει να σημειωθεί πως χθες ο Χέλμπεργκ ήταν παρών στις υπογραφές της Κοινής Διακήρυξης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα