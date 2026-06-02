Τράπεζες: Τρεις κρίσιμες προκλήσεις αντισταθμίζουν τα έσοδα από τόκους
Τράπεζες: Τρεις κρίσιμες προκλήσεις αντισταθμίζουν τα έσοδα από τόκους
Παρά την αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων εμφανίζονται συγκρατημένες στις εκτιμήσεις για την ενίσχυση των εσόδων - Γιατί η θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στα €100 εκατ.
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες αναμένουν αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του τρίτου τριμήνου, εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένες ως προς τις εκτιμήσεις τους για την ενίσχυση των εσόδων τους. Η στάση αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί στο τραπεζικό περιβάλλον, καθώς μια σειρά από παράγοντες αναμένεται να περιορίσουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την άνοδο των επιτοκίων.
Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια πρώτη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στις 10 Ιουνίου, ενώ σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει και μια δεύτερη κίνηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Υπό κανονικές συνθήκες, κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μεταφράζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ επιπλέον ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κύκλος ανόδου των επιτοκίων αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στα 100 εκατ. ευρώ συνολικά.
Παρά τη θετική συμβολή των υψηλότερων επιτοκίων, οι τραπεζίτες επικεντρώνουν την προσοχή τους σε τρεις βασικούς κινδύνους που ενδέχεται να περιορίσουν ή και να εξανεμίσουν μέρος των αναμενόμενων ωφελειών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια πρώτη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στις 10 Ιουνίου, ενώ σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει και μια δεύτερη κίνηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Υπό κανονικές συνθήκες, κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μεταφράζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ επιπλέον ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κύκλος ανόδου των επιτοκίων αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στα 100 εκατ. ευρώ συνολικά.
Παρά τη θετική συμβολή των υψηλότερων επιτοκίων, οι τραπεζίτες επικεντρώνουν την προσοχή τους σε τρεις βασικούς κινδύνους που ενδέχεται να περιορίσουν ή και να εξανεμίσουν μέρος των αναμενόμενων ωφελειών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα