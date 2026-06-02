Υπό πίεση το ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσκοπική βουτιά και τις δηλώσεις Δούκα, η σφήνα της Διαμαντοπούλου και η αναζήτηση «σανίδας σωτηρίας»
Η απώλεια της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, οι εσωκομματικές διαφωνίες και το νέο πολιτικό σκηνικό φέρνουν την ηγεσία Ανδρουλάκη μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις ενόψει του Πολιτικού Συμβουλίου
Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, όπου αυτές τις ώρες αναζητούν εναγωνίως ένα σχέδιο δυναμικής επανεκκίνησης στο νέο και άκρως ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον.
Η απώλεια της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, που "επέτρεπε" όλους τους τελευταίους μήνες την ανάπτυξη της ρητορικής για «νίκη έστω και με μία ψήφο στις εκλογές», προσγειώνει απότομα τη Χαριλάου Τρικούπη μαζί και το πλάνο για ένα εκλογικό μπρα ντε φερ με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί «ανατροπές» και ανακατατάξεις- δύσκολα διαχειρίσιμες από τη Χαριλάου Τρικούπη- ενώ αρκετά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένουν από το Νίκο Ανδρουλάκη άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να μπει ένα «φρένο» εντός του Ιουνίου στην καθοδική πορεία στα γκάλοπ. Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην τέταρτη θέση –πίσω και από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού- δημιουργεί χώρο για τα απαισιόδοξα σενάρια, η αποτροπή των οποίων παραμένει ακόμη στις σκέψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.
Η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου αναβάλλεται κι θα γίνει, εκτός απροόπτου πάλι, την προσεχή Παρασκευή, όπως άρχισαν να ειδοποιούνται με τηλεφωνικά μηνύματα χθες το απόγευμα τα μέλη του κορυφαίου οργάνου. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα εν τω μεταξύ για μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (και αρχηγό από το πρώτο κόμμα) εξακολουθούν να «κινούνται» με «ταχύτητα» στο εσωτερικό του κόμματος και να συγκρούονται με σφοδρότητα με τις απόψεις άλλων στελεχών, όπως της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία – την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη απέφευγε να αντιδράσει επισήμως- ανέλαβε να απαντήσει στον Δήμαρχο Αθηναίων με τη φράση ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί για συνεργασίες, ειδικά αυτούς που το προσβάλλουν».
Οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ ανησυχούσαν για την εξέλιξη των πραγμάτων από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, ωστόσο ουδείς –τουλάχιστον δημοσίως- είχε προβλέψει ότι μετά από το «ενωτικό Συνέδριο» του περασμένου Μαρτίου, οι εξελίξεις στο κόμμα θα το έφερναν μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις. Η πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά αποδεικνύεται πλέον ένα δύσκολο στοίχημα, ενώ οι αποφάσεις του Συνεδρίου (για την αυτόνομη πορεία και το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ) φαίνεται ότι δεν αρκούν για να ανακόψουν την καθοδική πορεία στα γκάλοπ και να επαναφέρουν το ΠΑΣΟΚ στη θέση του «πρωταγωνιστή» της αντιπολίτευσης. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα ακόμη γκάλοπ, της Alco για τον Flash, εμφανίζεται να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ εάν στα επόμενα που θα δημοσιοποιηθούν εντός της εβδομάδας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να προηγείται με σημαντική διαφορά από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τότε οι πολλές «φωτογραφίες της στιγμής» δεν αποκλείεται να προκαλέσουν στο ΠΑΣΟΚ ένα νέο κύμα εσωστρέφειας και ενδεχομένως έντονων αναταράξεων.
Σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί και η ισχνή απήχηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, αφού τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ (στο γκάλοπ της Opinion Poll) χάνει μέσα σε ένα μήνα τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, ο αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη βλέπει να τον «προσπερνά», εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα (καταγράφει 13,2% στην καταλληλότητα) και η Μαρία Καρυστιανού που σημειώνει 7,7%. Ο κ. Ανδρουλάκης «γράφει» ένα 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με ένα 3,8% και 3,7% αντίστοιχα. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην καταλληλότητα για αρχηγός χάνει μέσα σε ένα μήνα μία μονάδα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει από το 9,9% στο 13,2% και η κυρία Καρυστιανού από το 5,1% στο 7,7%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται δε με μεγάλη διαφορά (29%) και τον ακολουθεί ο Κανένας με 21,6%.
Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μπροστά στο νέο σκηνικό θα μπει αναπόδραστα στο τραπέζι του Πολιτικού Συμβουλίου, που εκλέχτηκε πρόσφατα και αποτελεί με βάση το καταστατικό το κορυφαίο όργανο, την ηγετική ομάδα που λαμβάνει τις κρίσιμες κάθε φορά αποφάσεις. Κάποιοι λένε ότι η αναβολή της συζήτησης δεν αποφασίστηκε για να υπάρξει μια συνολικό εικόνα των γκάλοπ ή μια «απόσταση» από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άναψαν φωτιές στο εσωτερικό. Ο λόγος ήταν ότι μέσα στις επόμενες ώρες- σύμφωνα με πληροφορίες- θα γίνει προσπάθεια να μοιραστούν οι ρόλοι που θα αναλάβουν στη συνέχεια τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
Έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας στις μάχες με τα αντίπαλα κόμματα εφεξής. Εννοεί ότι είναι αυτή τη στιγμή η ασφαλέστερη βάση για την προσδοκώμενη επανεκκίνηση, μέχρι να αναληφθούν καθοριστικής σημασίας πρωτοβουλίες. Μέσα στον Ιούνιο, έτσι κι αλλιώς είχαν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τους υποψήφιους βουλευτές στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες και να αποκτήσει το κόμμα «σκιώδη κυβέρνηση» για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι «σκιώδεις υπουργοί» θα είναι βουλευτές και στελέχη των οργάνων, που θα «τρέχουν» τα θέματα της επικαιρότητας και θα διεκδικούν με τις πρωτοβουλίες τους την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ με δυναμικότερο τρόπο στην προεκλογική μάχη.
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι συχνότερες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο την αξιοποίηση ενός πεδίου, από το οποίο «απουσιάζει» η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.
