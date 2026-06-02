Πετρέλαιο: Κάτω από τα $95 το Brent εν μέσω αβεβαιότητας για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.



Το αμερικανικό αργό WTI κινείται στα 91 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1%.



Η αγορά προσπαθεί να αξιολογήσει τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης της κρίσης, ενώ οι φόβοι για νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.



Τη Δευτέρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον ως απάντηση στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν και σύμμαχοί του στην περιοχή εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους κλεισίματος τόσο του Στενού του Ορμούζ όσο και του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δύο θαλάσσιων διαδρόμων ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων.



Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς μεγάλος όγκος παγκόσμιων εξαγωγών διέρχεται καθημερινά από τα συγκεκριμένα περάσματα.



Παρά την περιορισμένη πρόοδο των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται και εκτίμησε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα μπορούσε να επιτευχθεί μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.



Η προοπτική μιας τέτοιας συμφωνίας λειτουργεί ως αντίβαρο στις ανησυχίες των αγορών, περιορίζοντας προς το παρόν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.



Σε ξεχωριστή εξέλιξη, οι αρχές του Λιβάνου ζήτησαν οποιαδήποτε παράταση της εκεχειρίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Τελ Αβίβ να καλύπτει το σύνολο της λιβανικής επικράτειας.



Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στις ήδη περίπλοκες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή νέας έντασης.

02.06.2026, 09:07