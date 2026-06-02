Metallica και Final Four έσωσαν την παρτίδα του Μαΐου στα «Αirbnb» της Αθήνας
Με οριακή μείωση κατά 2% έκλεισε η αγορά σε επίπεδο ζήτησης συνολικά το Μάιο με εξαίρεση τις ημέρες γύρω από τα μεγάλα γεγονότα
Τα μεγάλα γεγονότα του Μαΐου στην Αθήνα λειτούργησαν ως «τονωτική ένεση», στη πρωτεύουσα τον μήνα που μόλις ολοκληρώθηκε μετριάζοντας τελικά τις -οριακές όπως αποδείχθηκε τελικά- απώλειες σε σύγκριση με το Μάιο του 2025 και επιβεβαιώνοντας το θετικό αντίκτυπο σημαντικών εκδηλώσεων στον τουρισμό εκτός της υψηλής περιόδου αιχμής.
Με βάση τα στοιχεία από τη γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο ειδικά για την Αθήνα το Μάιο από τις συναυλίες -Μetallica, Iron Maiden- και φυσικά το Final Four της Euroleague οι ημέρες πριν και στη διάρκεια των εκδηλώσεων ήταν και οι καλύτερες του μήνα με αύξηση έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρυσι, την ίδια στιγμή όπου οι επιδόσεις των υπόλοιπων ημερών ήταν πτωτικές.
Ειδικότερα για το Μάιο του 2026, η ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση εμφανίζεται συνολικά μειωμένη κατά 2% σε σχέση με πέρυσι στην πρωτεύουσα, με εξαίρεση ακριβώς τα διαστήματα γύρω από τα μεγάλα γεγονότα: Ετσι, η ζήτηση για τη βραδιά της συναυλίας των Metallica και την προηγούμενη ημέρα (8-9 Μαΐου) αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, για το διάστημα 21-24 Μαΐου, οπότε πραγματοποιήθηκε το Final Four της EuroLeague, η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις 22 και 23 Μαΐου, όπου η ζήτηση κινήθηκε υψηλότερα κατά 8%. Παρόλα αυτά, η συνολική ζήτηση στις 22-23 Μαΐου παρέμεινε τελικά κατά 6% χαμηλότερη σε σχέση με τη ζήτηση που είχε καταγραφεί στις 8-9 Μαΐου για τη συναυλία των Metallica που αποδείχθηκε και το σημαντικότερο γεγονός του μήνα.
