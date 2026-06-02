Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό 
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Τροχαίο Αυτοκίνητο

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Εκτροπή οχήματος οχήματος σημειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 7 λίγο πριν το χωριό Λιγκιάδες έξω από τα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον 21χρονο οδηγό και με φορείο μεταφέρθηκε στο οδόστρωμα όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο .

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο νεαρός δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του.

Συνολικά για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 4 οχήματα με 8 υπαλλήλους από την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και τον 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων. 

Πηγή: epirustv

