Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων - Βίντεο

Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων
Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων

Πώς θα τεκνοποιήσουν τα νέα ζευγάρια όταν δουλεύουν 13 και 15 ώρες την ημέρα;» αναρωτήθηκε

Ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ υποστήριξε στην Ολομέλεια της Βουλής πως το νέο εργασιακό πλαίσιο για την 13ωρη εργασία είναι αντιπαραγωγικό καθώς “εμποδίζει την συνεύρεση των ανθρώπων”.

«Οι εξαγγελίες για το δημογραφικό προκαλούν γιατί το προκαλεί η κυβερνητική πολιτική με τα ενοίκια στα ύψη με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες με την μείωση του ελεύθερου χρόνου που εμποδίζει την συνεύρεση των ανθρώπων» είπε χαρακτηριστικά για να αναρωτηθεί:  «Μα πώς θα τεκνοποιήσουν τα νέα ζευγάρια όταν δουλεύουν 13 και 15 ώρες την ημέρα;»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του:

Χρήστος Κατσώτης στη Βουλή
