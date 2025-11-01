Σκέρτσος: Μειώθηκαν κατά 27,5% οι θάνατοι από τροχαία μεταξύ 2019-2025

* Καλύτερα πεζοδρόμια και περισσότεροι πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και λεωφορειολωρίδες.* Φωτεινοί σηματοδότες που δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς αντί για τα αυτοκίνητα.* Περισσότερα, πιο σύγχρονα και πιο αξιόπιστα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.* Ένα αυστηρό αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό πλαίσιο κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.* Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με κάμερες και ψηφιακές κλήσεις που βεβαιώνονται αυτόματα.* Περισσότεροι και καλύτερα στοχευμένοι φυσικοί έλεγχοι της τροχαίας (πχ τις νυχτερινές ώρες ειδικά για αλκοόλ).* Ειδικά μαθήματα εκπαίδευσης στα σχολεία μας.* Και βεβαίως διαρκείς καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιούνται ταυτόχρονα για αρκετά χρόνια προκειμένου να οδηγήσουν στην επιθυμητή αλλαγή κουλτούρας που θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου».Συνεπώς, «υπάρχει ελπίδα λοιπόν ότι κάτι αλλάζει; Η απάντηση είναι ναι.Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά που εξαιτίας της υλοποίησης αυτής της πολυδιάστατης στρατηγικής, επιτέλους, βλέπουμε κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τη βελόνα να κουνιέται σημαντικά προς τα κάτω συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.Τα μέχρι τώρα στοιχεία, λοιπόν, λένε τα εξής:* 9μηνο 2019: 536 νεκροί* 9μηνο 2023: 473 νεκροί* 9μηνο 2025: 421 νεκροίΚατά το πρώτο εννιάμηνο, επομένως, του 2025 έχουν σημειωθεί 115 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (-21,5%) και 52 λιγότεροι συγκριτικά με το 2023.Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας πλέον υποδέχεται ετησίως περίπου 41-42 εκ. τουρίστες (από 31 εκ. το 2019), που συμμετέχουν κατά ένα 10% και αυτοί στα τροχαία διευρύνοντας τον πληθυσμό που δυνητικά μπορεί να εμπλακεί σε οδικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, τότε η μείωση των θανάτων αγγίζει το 27,5% στην εξαετία.Ο απολογισμός φυσικά θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, και ελπίζουμε ότι τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά ο καθένας μας, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε πλέον μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν οδηγούμε».Διευκρινίζει πάντως ότι «τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές παθογένειες δεν είναι ανίκητες. Για να τις υπερβούμε απαιτείται χρόνος, σοβαρή μελέτη του προβλήματος, μια μεγάλη γκάμα πολιτικών που πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν συντονισμένα και με συνέπεια. Και φυσικά πολιτική σταθερότητα και θεσμική συνέχεια του κράτους».