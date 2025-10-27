Σε ετοιμότητα για τις παρελάσεις η κυβέρνηση - Η επίθεση από κουκουλοφόρους στον Βορίδη και το βλέμμα στη «σιωπηρή πλειοψηφία»

Τα κυβερνητικά ραντάρ είναι στραμμένα και στις παρελάσεις αγροτικών νομών - «Δεν είμαστε στο 2011 και στο 2015», είναι η άποψη ανώτερης κυβερνητικής πηγής αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προβληματισμός και επιχειρησιακή προετοιμασία