Το μήνυμα του Δένδια για την 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη οδηγός για το μέλλον»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε «χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου»

Στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης ως πυξίδας για την πορεία της χώρας στο παρόν και στο μέλλον.

Όπως ανέφερε στο Χ, «205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου».

Παράλληλα, ευχήθηκε «χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας για τον Ελληνισμό.


