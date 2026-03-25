Σαφή δέσμευση του ΠΑΣΟΚ στο «όχι» σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ζητά ο Δούκας
Ο δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε με τον Κώστα Σκανδαλίδη το απόγευμα της Τετάρτης (25/3) και ζήτησε να συμπεριληφθεί στο κείμενο Συνεδρίου
Τη διαφωνία του με το γραπτό κείμενο που του παρουσίασε σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης και αφορά στη διατύπωση του «όχι» από το ΠΑΣΟΚ στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητώντας το συγκεκριμένο άρθρο να έχει σαφή δεσμευτικό χαρακτήρα.
Στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Τετάρτης (25/3) οι κ.κ. Δούκας και Σκανδαλίδης μίλησαν αναλυτικά για το επίμαχο άρθρο 13 της Πολιτικής Απόφασης που θα κληθούν να εγκρίνουν τα μέλη του Συνεδρίου.
«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της - πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στο κείμενο, στο οποίο ο Χάρης Δούκας ζήτησε να προστεθεί και η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα».
Είναι προφανές ότι ο κ. Δούκας θέλει το άρθρο 13 να συμπεριλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις και για τα δύο σενάρια εκλογών: και για την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου για «νίκη έστω και με μία ψήφο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και για το σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρωτιά στις εκλογές.
Σχετική ενημέρωση για το γραπτό κείμενο έχουν σήμερα από τον Κώστα Σκανδαλίδη και άλλα κορυφαία στελέχη, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης ζήτησαν επίσης το άρθρο 13 για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ να είναι δεσμευτική για την επομένη των εκλογών.
Σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου και η Επιτροπή Καταστατικού για να καταλήξει στην τελική εισήγηση προς το Συνέδριο, μετά και από τις ενστάσεις που κατέθεσαν χθες κορυφαία στελέχη, ειδικά για την πρόβλεψη διεξαγωγής Συνεδρίου πριν από τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας, όπου οι υποψήφιοι αρχηγοί θα μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα εφόσον συγκεντρώσουν το 15% των υπογραφών των Συνέδρων.
Ο κ. Ανδρουλάκης απέσυρε μετά από τις ενστάσεις τη ρύθμιση με το 15% και υποστήριξε ότι αυτό το θέμα παραπέμπεται για απόφαση στο Συνέδριο.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αν η νέα Κεντρική Επιτροπή των 271 μελών συμπληρώνεται και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καθώς μόνο στην παράγραφο για το Εθνικό Συμβούλιο αναφερόταν (στο αρχικό κείμενο) ότι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκτός από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και αυτά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (μαζί με τους εκλεγμένους των Περιφερειακών Επιτροπών).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα