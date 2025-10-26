Με σκούπα και φαράσι Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι καθάρισαν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με σκούπα και φαράσι Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι καθάρισαν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στον χώρο και ο Πάνος Ρούτσι που έχει δηλώσει ότι θα είναι εκεί κάθε βράδυ
Ομάδα περίπου 30-40 αλληλέγγυων συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο σημείο που είναι γραμμένα τα 57 ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, και άρχισαν να καθαρίζουν τον χώρο.
Μαζί τους είναι ο Πάνος Ρούτσι, που έχει δηλώσει ότι έρχεται κάθε βράδυ δίπλα στο όνομα του γιου του, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έβαλε γιλέκο και βοήθησε και αυτή στην καθαριότητα.
Ο Πάνος Ρούτσι καθαρίζει τον χώρο:
Πέρα από την καθαριότητα στον χώρο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, η ομάδα θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον απόηχο της διαμάχης κυβέρνησης και δήμου για την καθαριότητα του Μνημείου.
Σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «απόψε τα παιδιά της πρωτοβουλίας “Μέχρι τέλους” πήραν τα πράγματα στα χέρια τους για να κάνουν αυτό που είναι αυτονόητο και οι εξουσίες ερίζουν για το ποιος δεν θα το κάνει.
Τα παιδιά αυτά που τιμούν τον τόπου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών, απόψε καθαρίζουν τον χώρο και δείχνουν ότι η αλληλεγγύη ο ρόλος που έχουν δώσει ότι μέχρι τέλους θα είναι εδώ για να υπερασπίζονται τη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν, είναι ένα παράδειγμα ζωής».
Μαζί τους είναι ο Πάνος Ρούτσι, που έχει δηλώσει ότι έρχεται κάθε βράδυ δίπλα στο όνομα του γιου του, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έβαλε γιλέκο και βοήθησε και αυτή στην καθαριότητα.
Ο Πάνος Ρούτσι καθαρίζει τον χώρο:
Πέρα από την καθαριότητα στον χώρο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, η ομάδα θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον απόηχο της διαμάχης κυβέρνησης και δήμου για την καθαριότητα του Μνημείου.
Σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «απόψε τα παιδιά της πρωτοβουλίας “Μέχρι τέλους” πήραν τα πράγματα στα χέρια τους για να κάνουν αυτό που είναι αυτονόητο και οι εξουσίες ερίζουν για το ποιος δεν θα το κάνει.
Τα παιδιά αυτά που τιμούν τον τόπου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών, απόψε καθαρίζουν τον χώρο και δείχνουν ότι η αλληλεγγύη ο ρόλος που έχουν δώσει ότι μέχρι τέλους θα είναι εδώ για να υπερασπίζονται τη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν, είναι ένα παράδειγμα ζωής».
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα