Συνάντηση Δένδια με Δούκα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στόχος της συζήτησης ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του Μνημείου
Συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν, κατά πληροφορίες, το πρωί της Πέμπτης στις 09:00 ο υπουργός, Νίκος Δένδιας και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με βασικό θέμα το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στόχος της συζήτησης ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Υπενθυμίζεται πως στο θέμα είναι αναφερθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Τρίτη πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έριξε τα βέλη του στον Χάρη Δούκα λέγοντας με δηκτικό ύφος. «Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
