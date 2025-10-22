Η αναφορά του Μητσοτάκη στον Δούκα και η αμήχανη αντίδραση του Ανδρουλάκη με φόντο την κινητικότητα στην κεντροαριστερά

Στελέχη του της Χαριλάου Τρικούπη είχαν εκφράσει επιφυλάξεις στα περί αντισυνταγματικότητας τονίζοντας ότι η αντίδραση στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης πρέπει να είναι πολιτική και να μην εστιάζει σε τεχνικά θέματα