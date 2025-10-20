Φαραντούρης: Κρίσιμη ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο - Γερμανικές πιέσεις για περικοπές και είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα
Φαραντούρης: Κρίσιμη ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο - Γερμανικές πιέσεις για περικοπές και είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα
Για μια δύσκολη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκινάει στο Στρασβούργο κάνει λόγο ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού Νικόλας Φαραντούρης, καθώς, όπως λέει, ασκούνται πιέσεις από τη Γερμανία για περικοπές στα κονδύλια της Ε.Ε. αλλά και για συμμετοχή της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, κυρίως στην Άμυνα.
Με δήλωσή του, ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζει:
«Ξεκινάει αύριο μια δύσκολη Ολομέλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βαριές πιέσεις από τη Γερμανία για περικοπές παντού. Από τη γεωργία και την έρευνα μέχρι τη δημογραφική πολιτική και τη στέγαση των νέων. Μιλάμε για πραγματικό πετσόκομμα, που τελικά ευνοεί μόνο τη γερμανική πολεμική βιομηχανία. Ταυτόχρονα η Γερμανία θεωρεί αυτονόητη της συμμετοχή της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας και άμυνας.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά αν συνεχίσει να κινείται μονομερώς και χωρίς στρατηγική. Το είπε ξεκάθαρα και ο Μάριο Ντράγκι. Ούτε φυσικά ανοίγοντας κερκόπορτα στην Τουρκία.
Κάνω έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να δείξει στιβαρότητα στη επικείμενη Συύνοδο Κορυφής και να ξεκαθαρίσει στους εταίρους μας, κυρίως στη γερμανική πλευρά, ότι πρέπει να σταματήσει η συζήτηση για την τουρκική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας.
Εμείς θα το κάνουμε.»
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα