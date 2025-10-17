Χατζηβασιλείου: Η αντιπολίτευση δεν έχει εναλλακτικές προτάσεις για την εξωτερική πολιτική

Κλείσιμο

«Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή έδειξε για ακόμη μία φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Η αντιπολίτευση δεν έχει εναλλακτικές προτάσεις, ούτε συνοχή στη σκέψη της για την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα», τόνισε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Action24 την Παρασκευή.Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της για την επόμενη ημέρα, με στρατηγική και με πλήρως θωρακισμένες και ενισχυμένες Ένοπλες Δυνάμεις». Όπως είπε, «ό,τι κι αν κάνουν άλλοι με την Τουρκία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ενισχύσει υποδειγματικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας». Υπενθύμισε ότι «το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναβαθμιστεί όσο ποτέ στο παρελθόν, με τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra και το πρόγραμμα των F-35».Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε: «Αν η Άγκυρα θέλει έστω και ένα ευρώ από ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, θα πρέπει να ξεχάσει το casus belli και τις γκρίζες ζώνες. Με casus belli και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, η Τουρκία δεν μπαίνει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας. Τελεία και παύλα». Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας, γνωστή σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επόμενη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν, θα την επαναλάβει όπως την έχει πει δημόσια πολλές φορές».Ο κ. Χατζηβασιλείου σχολίασε και τη συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, τονίζοντας ότι «οι πολίτες είδαν ποια κυβέρνηση εμπιστεύονται και ποια παράταξη κρατά τη χώρα αξιόπιστη και σταθερή». «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων, ζητώντας ένα “νέο Ελσίνκι” και αναβαθμισμένη τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας, την ώρα που ο κ. Βενιζέλος λέει πως ο διάλογος είναι η μόνη ασφαλής διαδρομή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό ότι δεν “έτριξε τα δόντια” στον Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ - σαν να απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο που περιμένει να ακούσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι αστεία πράγματα», σημείωσε.Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι «παραμένει εγκλωβισμένος στη λογική της εποχής Τσίπρα, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω έφυγε από το κόμμα, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντιφατικές γραμμές». «Η κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίζει τη γνωστή χυδαιολογία της, ενώ ο κ. Βελόπουλος έκανε στη Βουλή μια performance πατριδοκαπηλίας με προσβλητικές εκφράσεις εναντίον πολιτικών του αντιπάλων. Δεν αξίζει να τις επαναλάβουμε· ήταν χυδαία και απαράδεκτα όσα εκστόμισε απέναντι στο συνάδελφο Δημήτρη Καιρίδη», πρόσθεσε ο βουλευτής.Αναφερόμενος, τέλος, στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «πρόκειται για έργο ειρήνης και στρατηγικής σημασίας για ολόκληρο τον Ελληνισμό». Όπως είπε, «η κατασκευή του θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και θα τη συνδέσει με την ευρωπαϊκή αγορά». Τόνισε ότι «χάρη στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, το έργο έχει λάβει ευρωπαϊκή διάσταση με πόρους 657 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ», ενώ σημείωσε πως «η κυπριακή πλευρά καλείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και ήδη έγιναν οι πρώτες σημαντικές κινήσεις με την μεταβίβαση του έργου στον ΑΔΜΗΕ».