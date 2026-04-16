Στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ θα συμμετάσχει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει την Παρασκευή  την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλυ Γκιλφόιλ και τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο Χουσείν Αλ Σέιχ

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Παρασκευή στις 15.00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 16:30, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας Αθήνας–Ουάσιγκτον, με έμφαση στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ακολούθως, στις 18:30 ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο Χουσείν Αλ Σέιχ , επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
