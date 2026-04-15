Συνάντηση Μητσοτάκη-Στουρνάρα: Η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Ο Γιάννης Στουρνάρας θα εκτίσει την τρίτη του θητεία στο τιμόνι της ΤτΕ καθώς η πρώτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 - Στουρνάρας: Έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου η πρόταση του πρωθυπουργού
Η κυβέρνηση πρότεινε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή της ΤτΕ, κ. Γιάννη Στουρνάρα».
Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική θητεία για τον Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της ΤτΕ.
«Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.»
Η διαδικασία για την επανεκλογή του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της ΤτΕ ακολουθεί με βάση το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος την εξής διαδικασία: Θα υπάρξει πρόταση από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ ακολουθεί εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου (για την οποία δόθηκε ήδη το φως από τον πρωθυπουργό της χώρας.). Ακολουθεί ο διορισμός του Γιάννη Στουρνάρα με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ο κ. Στουρνάρας θα εκτίσει την τρίτη του θητεία στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς η πρώτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014.
Ο Γιάννης Στουρνάρας γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1956, είναι διακεκριμένος Έλληνας οικονομολόγος, πανεπιστημιακός και τραπεζικό στέλεχος, ο οποίος υπηρετεί ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ιούνιο του 2014 διαδεχόμενος τον Γιώργο Προβόπουλο.
Προηγήθηκε η θητεία του ως Υπουργός Οικονομικών κατά την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης (2012-2014)
Στουρνάρας: Θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού
Η διαδικασία επανεκλογήςΣύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
