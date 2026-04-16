Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη
Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη
Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας δεν θα καλυφθεί προς το παρόν και θα παραμείνει κενή
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες είχε γράψει από το πρωί της Πέμπτης η στήλη Dark Room για τη θέση του Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο ορισμός του Δημήτρη Μαρκοπούλου, έρχεται σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη που ορίστηκε ως υφυπουργός, ενώ η 3η θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νοτη Μηταράκη. Υπενθυμίζεται ότι άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιριδης.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες είχε γράψει από το πρωί της Πέμπτης η στήλη Dark Room για τη θέση του Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο ορισμός του Δημήτρη Μαρκοπούλου, έρχεται σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη που ορίστηκε ως υφυπουργός, ενώ η 3η θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νοτη Μηταράκη. Υπενθυμίζεται ότι άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιριδης.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
