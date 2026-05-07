Τα νέα εξωτικά μοντέλα της McLaren
Η βρετανική φίρμα παρουσίασε δυο εξωτικά hypercars εμπνευσμένα από το πρωτότυπα του Le Mans με τεχνολογία από την Formula 1.
Η τελευταία συμμετοχή της McLaren στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής πραγματοποιήθηκε το μακρινό 1995 στις 24 Ώρες του Λε Μαν με την McLaren F1 GTR.
Από ότι φαίνεται όμως η ιστορική μάρκα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο των αγώνων αντοχής, αποκαλύπτοντας τη νέα MCL-HY FIA Hypercar που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής WEC το 2027.
Παράλληλα όμως παρουσιάστηκε και η έκδοση MCL-HY GTR, μια καθαρόαιμη πρόταση για χρήση πίστας σε ιδιώτες, η οποία όχι μόνο διαφοροποιείται από το αγωνιστικό, αλλά το ξεπερνά και σε ισχύ.
Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία εμφάνιση της F1 GTR στο Le Mans, η McLaren ετοιμάζεται για μια νέα επίθεση στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Το αγωνιστικό MCL-HY συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της FIA, ωστόσο η έκδοση GTR δεν δεσμεύεται από αυτούς, γεγονός που της επιτρέπει να είναι ελαφρύτερη και ισχυρότερη.
Ο κινητήρας της GTR είναι V6 2,9 λίτρων με 2 τούρμπο, ο οποίος αποδίδει 720 ίππους. Αντίθετα, το αγωνιστικό μοντέλο διαθέτει υβριδικό σύστημα, με τη συνολική ισχύ να περιορίζεται στους 697 ίππους λόγω κανονισμών. Η απουσία υβριδικών εξαρτημάτων (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας) σημαίνει επίσης χαμηλότερο βάρος σε σχέση με τα 1.030 κιλά του αγωνιστικού.
Αμφότερες οι εκδόσεις βασίζονται σε ένα πλαίσιο monocoque από ανθρακονήματα και μοιράζονται την ίδια εντυπωσιακή σχεδίαση με έντονα αεροδυναμικά στοιχεία, μακρύ μεταξόνιο, χαρακτηριστική «bubble» καμπίνα, μεγάλες εισαγωγές αέρα και επιβλητική πίσω αεροτομή. Η αγωνιστική έκδοση ξεχωρίζει με πορτοκαλί χρώμα εμπνευσμένο από την ιστορική M6A, ενώ η GTR υιοθετεί πιο διακριτικό ασημί με πορτοκαλί λεπτομέρειες.
Η GTR θα διατεθεί μέσω του προγράμματος Project: Endurance, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ένα πλήρες πακέτο εμπειρίας πίστας διάρκειας δύο ετών, με επαγγελματική υποστήριξη, μηχανικούς και προσωπικό pit crew.
Η παραγωγή θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και μόνο λίγοι εκλεκτοί πελάτες θα αποκτήσουν πρόσβαση. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στα τέλη του 2027, την ίδια χρονιά που η McLaren στοχεύει να επιστρέψει θριαμβευτικά και στο Le Mans.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
