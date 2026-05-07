Τα νέα εξωτικά μοντέλα της McLaren

Η τελευταία συμμετοχή της McLaren στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής πραγματοποιήθηκε το μακρινό 1995 στις 24 Ώρες του Λε Μαν με την McLaren F1 GTR.



Από ότι φαίνεται όμως η ιστορική μάρκα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο των αγώνων αντοχής, αποκαλύπτοντας τη νέα MCL-HY FIA Hypercar που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής WEC το 2027.



Παράλληλα όμως παρουσιάστηκε και η έκδοση, μια καθαρόαιμη πρόταση για χρήση πίστας σε ιδιώτες, η οποία όχι μόνο διαφοροποιείται από το αγωνιστικό, αλλά το ξεπερνά και σε ισχύΠερίπου τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία εμφάνιση της F1 GTR στο Le Mans, η McLaren ετοιμάζεται για μια νέα επίθεση στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Το αγωνιστικό MCLHY συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της FIA, ωστόσο η έκδοση GTR δεν δεσμεύεται από αυτούς, γεγονός που της επιτρέπει να είναι ελαφρύτερη και ισχυρότερη.Ο κινητήρας της GTR είναιλίτρων με 2 τούρμπο, ο οποίος αποδίδειίππους. Αντίθετα, το αγωνιστικό μοντέλο διαθέτει υβριδικό σύστημα, με τη συνολική ισχύ να περιορίζεται στουςίππους λόγω κανονισμών. Η απουσία υβριδικών εξαρτημάτων (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας) σημαίνει επίσης χαμηλότερο βάρος σε σχέση με τακιλά του αγωνιστικού.Αμφότερες οι εκδόσεις βασίζονται σε ένα πλαίσιο monocoque από ανθρακονήματα και μοιράζονται την ίδια εντυπωσιακή σχεδίαση με έντονα αεροδυναμικά στοιχεία, μακρύ μεταξόνιο, χαρακτηριστική «bubble» καμπίνα, μεγάλες εισαγωγές αέρα και επιβλητική πίσω αεροτομή. Η αγωνιστική έκδοση ξεχωρίζει με πορτοκαλί χρώμα εμπνευσμένο από την ιστορική M6A, ενώ η GTR υιοθετεί πιο διακριτικό ασημί με πορτοκαλί λεπτομέρειες.