Δήμαρχοι και περιφερειάρχες διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες αντιδρώντας στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ
Οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης ζητούν να μην παραγκωνιστούν εκαφράζοντας παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον του Ταμείου Συνοχής
Την έντονη αντίδραση των δημάρχων και περιφερειαρχών της Ευρώπης προκαλεί το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ που έχει παρουσιάσει η Κομισιόν.
Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης που αυτές τις μέρες βρίσκονται στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της 23ης εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών (euregions week) διαδήλωσαν συμβολικά το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) έξω από το ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να μην παραγκωνιστούν, αλλά κυρίως εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του Ταμείου Συνοχής (στην Ελλάδα από αυτό χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ).
Νωρίτερα, εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών (πρόκειται για το τρίτο ευρωπαϊκό όργανο μετά την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο) είχαν επισημάνει ότι οι προβλέψεις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προκαλούν πολύ μεγάλες ανησυχίες και ερωτήματα.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Βάσκο Αλβες Κορντέιρο, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, το προσχέδιο παραγκωνίζει τις πόλεις και τις περιφέρειες με πρόσχημα ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούν να κατανέμονται καλύτερα και ο έλεγχος για το πού καταλήγουν θα είναι ευκολότερος και πιο αποδοτικός.
Ο κ. Κορντέιρο υποστήριξε ότι το σχέδιο που παρουσιάζεται έχει έντονο στοιχείο συγκεντρωτισμού και θα επιτείνει τις ανισότητες, ενώ χαρακτήρισε ευχολόγια τις εμφανιζόμενες δικλίδες ασφαλείας για να συνεχισθεί η συμμετοχή πόλεων και περιφερειών σε κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.
