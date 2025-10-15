Δήμαρχοι και περιφερειάρχες διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες αντιδρώντας στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ

Οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης ζητούν να μην παραγκωνιστούν εκαφράζοντας παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον του Ταμείου Συνοχής