Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για νέο αιφνιδιασμό από τον Τσίπρα - Ανακοινώνονται τα πρώτα βήματα προς το Συνέδριο
Η ανταλλαγή απόψεων συμπεριλαμβάνει αναπόδραστα και την ανάλυση της στρατηγικής Τσίπρα που και στο νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι ανακατεύει την τράπουλα στο πεδίο της κεντροαριστεράς
Ένα νέο αιφνιδιασμό από τον Αλέξη Τσίπρα, που επιχειρεί μια «θεαματική» επάνοδο στο πολιτικό σκηνικό και δη στο χώρο της κεντροαριστεράς, προσπαθεί τώρα να προλάβει η Χαριλάου Τρικούπη.
Έτσι μέσα στις επόμενες ώρες θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τα «βήματα» του ΠΑΣΟΚ προς το Συνέδριο, όπως είναι η συγκρότηση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων Επιτροπών με σημαντικούς ρόλους για τις διαδοχικές μάχες.
Για την Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (την ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο Γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά και ο πρώην υπουργός, Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη. Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο Θέσεων προς το Συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης και επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κωσνταντόπουλος.
Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες. Για την Επιτροπή Διεύρυνσης έχει ακουστεί – σε περίπτωση άρνησης από τον κ. Σκανδαλίδη- του Παύλου Χρηστίδη. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε τις περασμένες μέρες επικοινωνία με διάφορα στελέχη, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σαλαγιάννης, ο Σταύρος ΜΠένος- το επιτελείο του δίνει έμφαση και στην ανταλλαγή απόψεων με την επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου και με το ιδρυτικό στέλεχος, Κώστα Λαλιώτη.
Ο Θόδωρος Μαργαρίτης ως επικεφαλής της Κίνησης- συνιστώσας στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν πρέπει να αποκλείσει από το διάλογο το κόμμα Τσίπρα, που ο πρώην πρωθυπουργός σχεδιάζει να «αποκαλύψει» μέσα στους επόμενους μήνες.
«Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ από το βήμα της ΔΕΘ παρουσίασε ένα πρόγραμμα με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτελέσει βάση για έναν ευρύτερο προγραμματικό διάλογο, αν και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα βήματα», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή της «Ανανεωτικής Αριστεράς» μετά τη χθεσινή συνεδρίαση για την εκτίμηση των πολιτικών εξελίξεων. «Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεν σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω αλλά και από τα πάνω», υπογραμμίζουν τα στελέχη της «Ανανεωτικής Αριστεράς» στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη εν’ όψει και του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
