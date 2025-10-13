Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για νέο αιφνιδιασμό από τον Τσίπρα - Ανακοινώνονται τα πρώτα βήματα προς το Συνέδριο

Η ανταλλαγή απόψεων συμπεριλαμβάνει αναπόδραστα και την ανάλυση της στρατηγικής Τσίπρα που και στο νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι ανακατεύει την τράπουλα στο πεδίο της κεντροαριστεράς