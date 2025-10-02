Δούκας: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027, θα παραμείνω δήμαρχος Αθηναίων

«Είναι χρέος μου να τιμήσω την ψήφο των Αθηναίων», ανέφερε - «Δεν υπάρχει Πρόεδρος με προθεσμίες» είπε για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου – Γερουλάνου