Καρανίκας: Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση στην κοσμάρα της, τώρα ασχολείται με το αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Νίκος Καρανίκας, πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο της πρωθυπουργίας του, στηλιτεύει την στάση της αντιπολίτευσης που, όπως λέει αντί να ασχολείται με τα μείζοντα, ασχολείται με το αν έχει πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης.«Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση. Στην κοσμάρα της» τιτλοφορείται το κείμενο που ανήρτησε ο κ. Καρανίκας από την κριτική του οποίου δεν εκφεύγει κανένα κόμμα της κεντροαριστεράς - ούτε το υπό ίδρυση του Τσίπα. «Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα Νεαρ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είναι υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαριδης» τονίζει και προσθέτει δηκτικά: «Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης. Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα. Στην κοσμάρα τους».Μάλιστα, ο Νίκος Καρανίκας απαριθμεί μια σειρά από νομοσχέδια που παρουσίασε η κυβέρνηση το 2025-26 για να υπογραμμίζει ότι στο σύνολό της η αντιπολίτευση δεν εδέησε να πει την άποψή της επ' αυτών.«Σας παρουσιάζω με τι δεν ασχολήθηκαν σοβαρά, δημόσια, αξιόπιστα εναλλακτικά και μαζικά δηλαδή διαδικτυακά οι ανίκανοι και άχρηστοι της αντιπολίτευσης με σημαιοφόρους της παρακμής το ΣΥΡΙΖΑ Νεαρ Τσίπρα ΠΑΣΟΚ» λέει και τονίζει ότι ο ίδιος «προσωπικά δίχως γραμματειακή υποστήριξη και μόνο με την βοήθεια του διαδικτύου και της ΤΝ κατάφερα να παρουσιάσω την κυβερνητική ατζέντα που αποφεύγει η αντιπολίτευση καθώς είναι άχρηστη και ανίκανη εκτός από αναξιόπιστη».«Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση. Στην κοσμάρα της. (Σε 2’)Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα Νεαρ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είναι υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαριδης.Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης.Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα.Στην κοσμάρα τους.Δεν ξέρουμε τι λένε για τα νομοσχέδια και τις αλλαγές που έχουν γίνει και θα γίνουν.Ισως έκαναν κάποια ανακοίνωση δύο φράσεων για να μας πουν ότι διαφωνούν εξολοκλήρου με το νομοσχέδιο το οποίο δεν διάβασαν προφανώς αφού η κυβέρνηση είναι η χειρότερη όπως λένε και την θεωρούν άκυρη.Ούτε αποδόμηση αφού χρειάζεται ανάλυση σημείων και είναι ανίκανοι για κάτι τέτοιο.