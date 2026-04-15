Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο Γιώργος είναι δυνατός, ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη
Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο Γιώργος είναι δυνατός, ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη
Ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 9.00 το πρωί λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Μέγαρο Mαξίμου
Αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη εμφανίζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί, τονίζοντας πως «ο χρόνος πάγωσε» λίγο πριν τις 09:00, όχι μόνο για τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως για την οικογένεια και τους οικείους του κ. Μυλωνάκη.
Παρά τη δοκιμασία, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα βγει νικητής, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη κρίσιμη μάχη και ότι τις επόμενες ημέρες θα καταφέρει να ξεπεράσει και τις επόμενες δυσκολίες, ώστε να επιστρέψει σύντομα στο πλευρό των αγαπημένων του.
Αναλυτικά αναφέρει:
Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του George Milonakis, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.
Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί, τονίζοντας πως «ο χρόνος πάγωσε» λίγο πριν τις 09:00, όχι μόνο για τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως για την οικογένεια και τους οικείους του κ. Μυλωνάκη.
Παρά τη δοκιμασία, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα βγει νικητής, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη κρίσιμη μάχη και ότι τις επόμενες ημέρες θα καταφέρει να ξεπεράσει και τις επόμενες δυσκολίες, ώστε να επιστρέψει σύντομα στο πλευρό των αγαπημένων του.
Αναλυτικά αναφέρει:
Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του George Milonakis, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.
Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του.
