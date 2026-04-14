Ο Χάρης Θεοχάρης απαντά για το πτυχίο του: Είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
«Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση» αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του
Απάντηση σε όσους επιχείρησαν να τον εμπλέξουν σε υπόθεση με μη αναγνωρισμένο πτυχίο έδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κάνοντας λόγιο για «αθλιότητες».
Σε ανάρτησή του διευκρινίζει ότι το πτυχίο του προέρχεται από το Imperial College του Λονδίνου και είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Η ανάρτηση του Χάρη Θεοχάρη:
«Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».
