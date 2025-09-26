Ο Παπασταύρου συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε χθες το απόγευμα (25/9) στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Νωρίτερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, Ρόσεν Ζελιάσκοφ, όπου μίλησε για τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, ειδικά ως προς τη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).
Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
