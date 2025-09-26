Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ - Τι συζήτησε με τον πρόεδρο της κατασκευάστριας των F-35 και των F-16
Στις 18:45 (ώρα Ελλάδος) η ομιλία του πρωθυπουργού - Θα προηγηθεί συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ
Ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα απευθύνει σήμερα το απόγευμα (18:45 ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.
Σημειώνεται ότι λίγη ώρα πριν την ομιλία στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35.
Παράλληλα στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η συνάντηση με τον πρόεδρο της κατασκευάστριας των F-35 και των F-16Χθες, Πέμπτη, ο Έλληνας πρωθυπουργός στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Μάικλ Γουίλιαμσον και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ.
