Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου
Συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συνάντηση Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη στην οποία ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).
Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ:
