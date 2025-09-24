Φαραντούρης: Η Κομισιόν παραδέχεται στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.
Σε απάντηση ερώτησης του ευρωβουλευτή για τους περιορισμούς δυναμικότητας από τον αυστριακό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (APG) η Κομισιόν απαντά ότι αυτοί  πρέπει να έχουν αποκλειστικά έκτακτο χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκε σήμερα, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά ηλεκτρικής ενέγειας που γεννούν αυξημένες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής Δικαίου της Ενέργειας είχε καταθέσει γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον ρόλο εθνικών διαχειριστών μεταφοράς, που επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην ερώτησή του, ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς υποχρεούνται να διασφαλίζουν ελάχιστα επίπεδα διαθέσιμης δυναμικότητας και δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τεχνητά τον διαθέσιμο όγκο διασύνδεσης για την αντιμετώπιση εσωτερικών συμφορήσεων. Παρά ταύτα, συγκεκριμένοι διαχειριστές όπως ο αυστριακός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (APG), έχει επανειλημμένα περιορίσει τη διασυνοριακή δυναμικότητα, δημιουργώντας μόνιμες στρεβλώσεις που αυξάνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές της επόμενης ημέρας επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη σημερινή της απάντηση στον Ν. Φαραντούρη, η Κομισιόν «αναγνωρίζει την κρισιμότητα του προβλήματος» υπογραμμίζοντας ότι «τυχόν περιορισμοί πρέπει να έχουν αποκλειστικά έκτακτο χαρακτήρα, να είναι αυστηρά περιορισμένοι χρονικά και να δικαιολογούνται μόνο για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας». Η Κομισιόν ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η σημερινή πρακτική εκ μέρους συγκεκριμένων διαχειριστών μεταφοράς είναι καταχρηστική, καθώς παγιώνει μια εξαίρεση που θα έπρεπε να παραμένει προσωρινή και περιορισμένη.

Σε δηλώσεις του απ' τις  Βρυξέλλες ο κ. Φαραντούρης ανέφερε:

«Καλώ την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να επισπεύσουν τις διαδιακασίες ενώπιον των Ευρωπαϊκών Αρχών για άρση των στρεβλώσεων. Εμείς το χρέος μας να αναζητούμε τις αιτίες δυσλειτουργίας της αγοράς και να προτείνουμε λύσεις ακόμη και σε εξειδικευμένα τεχνικορυθμιστικά ζητήματα, το κάναμε. Είναι πλέον στο χέρι της Κυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής να ζητήσει άμεσα μέτρα άρσης των καταχρηστικών αυτών πρακτικών».
