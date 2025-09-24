Φαραντούρης: Η Κομισιόν παραδέχεται στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.

Σε απάντηση ερώτησης του ευρωβουλευτή για τους περιορισμούς δυναμικότητας από τον αυστριακό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (APG) η Κομισιόν απαντά ότι αυτοί πρέπει να έχουν αποκλειστικά έκτακτο χαρακτήρα