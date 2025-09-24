Μαρινάκης: H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν έγινε λόγω κωλύματος της τουρκικής πλευράς, εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο
«Δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν έγινε λόγω κωλύματος της τουρκικής πλευράς, διευκρίνισε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη».
«Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί. Επειδή είδαμε πηγές από την άλλη πλευρά, εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας, η τουρκική πλευρά δεν το κάνει. Ήταν συμφωνημένη η συνάντηση, προέκυψε την προηγούμενη η έκτακτη σύνοδος Τραμπ με τις αραβικές χώρες και τα μουσουλμανικά κράτη. Η ώρα της συνόδου έγινε αργότερα γνωστή, τη χθεσινή ημέρα υπήρξε μια επικοινωνία ότι θα πρέπει να αλλάξει η ώρα. Μέσα ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί μια ώρα γιατί ήταν πιεσμένος το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική και να επιδιώκουμε τον διάλογο» είπε στο Action 24 ο κ. Μαρινάκης.
Όπως τόνισε «η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αρέσει, δεν αρέσει ψηλώνει την Ελλάδα. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και όχι υποχώρηση».
Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την αντίδρασή του μετά την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Ενώ είχε βγάλει μια ισορροπημένη ανακοίνωση ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης είναι κατώτερο των περιστάσεων. Όταν η άλλη πλευρά λόγω μιας ανειλημμένης σημαντικής υποχρέωσης με οικοδεσπότη τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ακυρώνει τη συνάντηση, αυτό που κάνεις είναι να επιτίθεσαι στον πρωθυπουργό της χώρας σου;».
«Έχουν γίνει όλες οι άλλες συναντήσεις, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού κανόνισαν με αρτιότητα όλες τις άλλες και η προχειρότητα αφορά μόνο αυτή με τον Τούρκο πρόεδρο; Δεν έγινε η συνάντηση, αλλάζει η πολιτική μας; Όχι» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Ο ίδιος απάντησε μετά από σχετικό ερώτημα ότι «από τη δική μας πλευρά, βεβαίως υπάρχει η διάθεση για νέα συνάντηση. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, έχει αποδώσει σε επίπεδο μεταναστευτικού, παραβιάσεων, εισόδου τουριστών».
«Εγώ δεν θέλω να μπω σε διαδικασία απόδοσης ευθυνών. Η ακύρωση έρχεται λόγω κωλύματος της τουρκικής πλευράς. Αν ενοχλεί η δράση μας, η θεωρία περί ενδοτικότητας από κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτει με κρότο. Από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών έχει μεσολαβήσει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η έλευση της Chevron και μια Ελλάδα που μαζί με όλα τα άλλα μεγαλώνει σε μια δύσκολη περίοδο» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
