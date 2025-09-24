Μαρινάκης: H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν έγινε λόγω κωλύματος της τουρκικής πλευράς, εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο

«Δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος