Χρ. Κακλάμανης: Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα κατέθετε αίτημα προανακριτικής
Στην παραδοχή ότι εάν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική, προέβη ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου συνέταξε πόρισμα ζημίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το οποίο προκύπτει ότι από τις 11 υποθέσεις βουλευτών των οποίων ήρθη η ασυλία, οι 6 δεν προκάλεσαν καμία ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οσο για τις άλλες 5 περιπτώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα Τυχεροπούλου, ακόμη και αν υπήρξε ζημιά δεν αποδεικνύεται, Επίσης, η κα Τυχεροπούλου εκτιμά ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τις 115.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λόγο για συνολική ζημία του Δημοσίου πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στο Action24 και στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» ο κ. Κακλαμάνης ρωτήθηκε για την έκθεση  η οποία παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 18 Μαΐου, τρεις ημέρες δηλαδή πριν την ψηφοφορία για την σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερρίφθη κατά πλειοψηφία. 

Στο ερώτημα εάν έπρεπε να έχει παραδοθεί και στη Βουλή το πόρισμα Τυχεροπούλου, προ της ψηφοφορίας, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε καταφατικά. «Αν την είχαν στα χέρια τους έπρεπε να τη στείλουν όλη τη δικογραφία».  Για να προσθέσει: «Αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά. 

