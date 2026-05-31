«Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε το «ευχαριστώ» του γιου Τούρκου πολίτη προς τα νοσοκομεία της Λέρου και της Ρόδου
«Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε το «ευχαριστώ» του γιου Τούρκου πολίτη προς τα νοσοκομεία της Λέρου και της Ρόδου
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Λέρο, όπου ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο ΕΣΥ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του μια ιστορία που εκτυλίχθηκε στη Λέρο, όπου ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), δημοσιεύοντας και το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του.
Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη.
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός δημοσίευσε και το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρείχαν οι Έλληνες υγειονομικοί.
«Αργά χθες το βράδυ ο γιος του μου έστειλε αυτό το θερμό μήνυμα για να με ευχαριστήσει αλλά κυρίως να ευχαριστήσει το ΕΣΥ που φέρθηκε με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό σε ένα δύσκολο περιστατικό. Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς, όποιος και να είσαι θα είναι εκεί για σένα», σημειώνει ο υπουργός Υγείας.
Στο μήνυμα που δημοσίευσε ο κ. Γεωργιάδης, ο Σίνα Κινάι σημειώνει πως τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του είναι «αιώνια ευγνώμονες στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου και Ρόδου, καθώς και στους πιλότους και το ιατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στην πτήση διακομιδής με ελικόπτερο μεταξύ Λέρου και Ρόδου».
Συνεχίζει επισημαίνοντας πως «η φροντίδα, ο επαγγελματισμός, η συμπόνια και η ζεστασιά με τις οποίες διέγνωσαν και περιποιήθηκαν τον πατέρα μου αποτελούν παράδειγμα του καλύτερου της ανθρωπότητας και είναι αρετές που ο καθένας θα ήθελε να συναντήσει σε στιγμές ανάγκης» ενώ αναφέρει πως ενσάρκωναν κάθε αρχή του Όρκου του Ιπποκράτη «επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτή η μεγάλη χώρα είναι η γενέτειρα της σύγχρονης ιατρικής».
Το μήνυμα:
«Αξιότιμε Υπουργέ Γεωργιάδη,
Σας ζητώ συγγνώμη για το μήνυμα που σας στέλνω τόσο αργά το βράδυ.
Ο πατέρας μου και εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας ώστε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου και Ρόδου, καθώς και στους πιλότους και το ιατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στην πτήση διακομιδής με ελικόπτερο μεταξύ Λέρου και Ρόδου.
Η φροντίδα, ο επαγγελματισμός, η συμπόνια και η ζεστασιά με τις οποίες διέγνωσαν και περιποιήθηκαν τον πατέρα μου αποτελούν παράδειγμα του καλύτερου της ανθρωπότητας και είναι αρετές που ο καθένας θα ήθελε να συναντήσει σε στιγμές ανάγκης. Τις τελευταίες 48 ώρες, αυτή η απίστευτη ομάδα ενσάρκωσε κάθε αρχή του Όρκου του Ιπποκράτη, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτή η μεγάλη χώρα είναι η γενέτειρα της σύγχρονης ιατρικής.
Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες για την αμέριστη υποστήριξή σας και για τις εξαιρετικές προσπάθειες όλων όσων συμμετείχαν στη φροντίδα του πατέρα μου.
Με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό,
Σίνα Κινάι»
«Honorable Minister Georgiadis,
Please accept my apologies for this late-night message.
My father and I would like to sincerely thank you for your support in helping us return home. We are forever grateful to the doctors and nurses of Leros and Rhodes General Hospital, as well as the pilots and medical personnel aboard the helicopter evacuation flight between Leros and Rhodes.
The care, professionalism, compassion, and warmth with which they diagnosed and treated my father exemplify the very best of humanity and are qualities that every person would hope to encounter in times of need. Over the past 48 hours, this incredible team has embodied every principle of the Hippocratic Oath, once again reaffirming this great nation as the birthplace of modern medicine.
We will remain forever grateful for your unwavering support and for the extraordinary efforts of all those involved in my father's care.
With our deepest appreciation and respect,
Sina Kinay»
Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη.
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός δημοσίευσε και το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρείχαν οι Έλληνες υγειονομικοί.
«Αργά χθες το βράδυ ο γιος του μου έστειλε αυτό το θερμό μήνυμα για να με ευχαριστήσει αλλά κυρίως να ευχαριστήσει το ΕΣΥ που φέρθηκε με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό σε ένα δύσκολο περιστατικό. Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς, όποιος και να είσαι θα είναι εκεί για σένα», σημειώνει ο υπουργός Υγείας.
Στο μήνυμα που δημοσίευσε ο κ. Γεωργιάδης, ο Σίνα Κινάι σημειώνει πως τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του είναι «αιώνια ευγνώμονες στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου και Ρόδου, καθώς και στους πιλότους και το ιατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στην πτήση διακομιδής με ελικόπτερο μεταξύ Λέρου και Ρόδου».
Συνεχίζει επισημαίνοντας πως «η φροντίδα, ο επαγγελματισμός, η συμπόνια και η ζεστασιά με τις οποίες διέγνωσαν και περιποιήθηκαν τον πατέρα μου αποτελούν παράδειγμα του καλύτερου της ανθρωπότητας και είναι αρετές που ο καθένας θα ήθελε να συναντήσει σε στιγμές ανάγκης» ενώ αναφέρει πως ενσάρκωναν κάθε αρχή του Όρκου του Ιπποκράτη «επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτή η μεγάλη χώρα είναι η γενέτειρα της σύγχρονης ιατρικής».
Το μήνυμα:
«Αξιότιμε Υπουργέ Γεωργιάδη,
Σας ζητώ συγγνώμη για το μήνυμα που σας στέλνω τόσο αργά το βράδυ.
Ο πατέρας μου και εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας ώστε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λέρου και Ρόδου, καθώς και στους πιλότους και το ιατρικό προσωπικό που συμμετείχαν στην πτήση διακομιδής με ελικόπτερο μεταξύ Λέρου και Ρόδου.
Η φροντίδα, ο επαγγελματισμός, η συμπόνια και η ζεστασιά με τις οποίες διέγνωσαν και περιποιήθηκαν τον πατέρα μου αποτελούν παράδειγμα του καλύτερου της ανθρωπότητας και είναι αρετές που ο καθένας θα ήθελε να συναντήσει σε στιγμές ανάγκης. Τις τελευταίες 48 ώρες, αυτή η απίστευτη ομάδα ενσάρκωσε κάθε αρχή του Όρκου του Ιπποκράτη, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτή η μεγάλη χώρα είναι η γενέτειρα της σύγχρονης ιατρικής.
Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες για την αμέριστη υποστήριξή σας και για τις εξαιρετικές προσπάθειες όλων όσων συμμετείχαν στη φροντίδα του πατέρα μου.
Με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό,
Σίνα Κινάι»
Το πρωτότυπο όπως το δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας:
Χθες το βράδυ ένας Τούρκος πολίτης βρέθηκε τραυματισμένος σοβαρά ανοικτά της Λέρου, στην αρχή στο Νοσοκομείο της Λέρου και μετά στο Νοσοκομείο της Ρόδου τον διέσωσαν και αφού σταθεροποιήθηκε μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στην Κων/πολη. Αργά χθες το βράδυ ο γιος του μου έστειλε αυτό…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 31, 2026
«Honorable Minister Georgiadis,
Please accept my apologies for this late-night message.
My father and I would like to sincerely thank you for your support in helping us return home. We are forever grateful to the doctors and nurses of Leros and Rhodes General Hospital, as well as the pilots and medical personnel aboard the helicopter evacuation flight between Leros and Rhodes.
The care, professionalism, compassion, and warmth with which they diagnosed and treated my father exemplify the very best of humanity and are qualities that every person would hope to encounter in times of need. Over the past 48 hours, this incredible team has embodied every principle of the Hippocratic Oath, once again reaffirming this great nation as the birthplace of modern medicine.
We will remain forever grateful for your unwavering support and for the extraordinary efforts of all those involved in my father's care.
With our deepest appreciation and respect,
Sina Kinay»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα