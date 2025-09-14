Άμεσα η έναρξη των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη, λέει ο Γεραπετρίτης

Είμαστε η μόνη χώρα που συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών - Τι ανέφερε για τα ελληνοτουρκικά και το Παλαιστινικό