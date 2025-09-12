Χατζηβασιλείου: Γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο στην αντιπολιτευτική του μιζέρια; - Η παρουσία της Chevron σηματοδοτεί την αποδοχή των ελληνικών θέσεων
Χατζηβασιλείου: Γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο στην αντιπολιτευτική του μιζέρια; - Η παρουσία της Chevron σηματοδοτεί την αποδοχή των ελληνικών θέσεων
Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος με αυξημένο γεωπολιτικό αποτύπωμα, σημείωσε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ
«Από την πρώτη στιγμή, η ΝΔ έχει πει ότι ο νόμος Μανιάτη άνοιξε το δρόμο. Αυτό το έχει δηλώσει επανειλημμένως και ο υπουργός Ενέργειας κ. Παπασταύρου. Γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο στην αντιπολιτευτική του μιζέρια; Γιατί δεν παραδέχεται ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε σημαντικό βήμα με τις έρευνες στις ελληνικές θάλασσες; Η παρουσία της Chevron νοτίως της Κρήτης σηματοδοτεί τη de facto αποδοχή των ελληνικών θέσεων, οι οποίες απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο OPEN.
Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι το γεγονός ότι η Chevron θα έχει παρουσία στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα. «Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος με αυξημένο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο κομμάτι της ενέργειας, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την ασφάλεια. ΗΠΑ και Ελλάδα έχουν ταύτιση συμφερόντων», δήλωσε. «Η Chevron εκδηλώνει ενδιαφέρον για οικόπεδα, μέρος των οποίων επικάθεται στη ζώνη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Δεν θα εκδήλωνε ενδιαφέρον για μια θαλάσσια περιοχή, όπου στο μέλλον θα υπήρχαν δυνητικά προβλήματα. Αντιθέτως, η Chevron ενδιαφέρεται για περιοχές όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα», πρόσθεσε.
Επίσης, ο Σερραίος βουλευτής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θωρακίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με υποδειγματικό τρόπο. « Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα με τα 12 ν.μ. στο δυτικό μέτωπο, παρουσίασε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτύπωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα απώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας μας και, ταυτόχρονα, παρουσίασε τα θαλάσσια πάρκα. Επομένως, ούτε καθυστέρησε, ούτε φοβήθηκε να θωρακίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας», δήλωσε με έμφαση.
