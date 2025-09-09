Ρήτρα διαφυγής στην Ε.Ε. για κρατικές δαπάνες πολιτικής προστασίας και φυσικές καταστροφές ζητά ο Φαραντούρης

🇪🇺ΣτρασβούργοΤΩΡΑ: Ζήτησα «#ρήτρα_διαφυγής» από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για να μπορέσουν οι χώρες του Νότου όπως Ελλάδα & Κύπρος να επενδύσουν σε #πρόληψη #αποκατάσταση #ανθεκτικότητα και ανθρώπινους πόρους. #Ασφάλεια δεν είναι μόνο όπλα, είναι και όλα τα παραπάνω. pic.twitter.com/0NFAVxdX1H