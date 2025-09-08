Γεωργιάδης: Η ΕΔΕ για το Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν στοχοποιεί τους οδηγούς

Και οι τρεις οδηγοί που είχαν ζητήσει να προσληφθούν απέσυραν το ενδιαφέρον τους από τον Ιούνιο - Έκτοτε ψάχνουμε αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση, ανέφερε ο υπουργός Υγείας