Ξεκίνησε η λειτουργία my1521 της ΑΑΔΕ - Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των φορολογούμενων

Το my1521 είναι ένα σύστημα που λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων της Αρχής, συγκεντρώνοντας σταδιακά σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης